21 juni 2025

Dubai zet nog vier internationaal gezochte criminelen uit (UPDATE)

Met Quincy Promes is door de autoriteiten in Dubai ook een Libanese man naar Nederland uitgeleverd. Het gaat om een geldwisselaar die in Nederland verdacht wordt van witwassen, zo heeft Crimesite van een bron te horen gekregen. Verder zijn er de afgelopen dagen nog andere uitzettingen uit de Verenigde Arabische Emiraten geweest. De prominente Franse drugshandelaar Abdelkader Bouguettaia werd donderdag in Dubai op een vliegtuig naar Frankrijk gezet. Er zijn ook drie Albanezen uitgezet naar Albanië, die volgens de justitie in dat land huurmoordenaars zijn die werkten voor een van de meest gezochte Albanese onderwereldbazen: Talo Çela.