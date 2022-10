Door kogel geraakte Duitse toeriste uit ziekenhuis

Print This Post

De Duitse toeriste die dinsdagavond gewond raakte toen zij in de buurt van een schietpartij door een kogel werd geraakt, is weer uit het ziekenhuis ontslagen. De toedracht van het incident, waarbij ook een tweede Duitse werd geraakt, is nog niet duidelijk.

Knallen

Aan de Amsterdamse Oude Turfmarkt waren dinsdagavond even voor 07.00 uur volgens omstanders drie of vier knallen te horen. Daarop werden twee gewonde vrouwen gevonden. Ze waren allebei geraakt door kogels.

Het bleek om twee Duitse toeristes te gaan van 22 en 26 jaar oud. Een vrouw kon ter plekke worden behandeld. Een tweede moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

Onschuldig

Zij waren onschuldige omstanders bij een schotenwisseling in de Taksteeg, schuin tegenover de plek waar ze zich bevonden. De politie gaf aan op zoek te zijn naar twee verdachten, die kort na de schietpartij zouden zijn weggerend. Niet duidelijk was in welk richting precies.

De tweede vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, meldt de Amsterdamse stadszender AT5 donderdag op haar website.

De recherche doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.