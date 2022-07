Door ‘Ndrangheta gefinancierde containerhaven loopt goed

Connect on Linked in

De containerhaven van Gioia Tauro, aan de westkust van Calabrië, is een succes, althans voor de Calabrese maffia ‘Ndrangheta. De bouw in de jaren negentig van de haven werd voor een belangrijk deel gefinancierd door bedrijven en misdaadgeld van de ‘Ndrangheta. Volgens een recent rapport van de Italiaanse anti-maffia-eenheid komt nu vrijwel alle cocaïne die Italië over zee binnenkomt via Gioia Tauro.

97%

Van de 14 ton die vorig jaar via de Middellandse Zee binnenkwam en werd onderschept kwam 97% via Gioia Tauro. In de afgelopen twee jaar zijn de inbeslagnames van cocaïne in de twee andere belangrijke havens aan de westkust, van Genua en Livorno gedaald, en in Gioia Tauro gestegen. In het rapport wordt geschat dat Gioia Tauro nu goed is voor tweederde van alle in beslag genomen cocaïne die in Italië over land, door de lucht en over zee is aangevoerd. Een deel van die cocaïne komt vanuit Rotterdam, Antwerpen of Spanje over de weg naar Italië. Naar schatting is de werkelijke hoeveelheid cocaïne die Italië binnenkomt vijf keer zoveel dan de inbeslagname genomen hoeveelheid.

Er zijn schattingen van wetenschappers die zeggen dat de Calabrische maffia ongeveer twee derde van de Europese cocaïnehandel controleert.

Veiligheidsbelasting

‘Ndrangheta financierde niet alleen een deel van de bouw van de haven, bedrijven die door hen worden gecontroleerd zijn ook betrokken bij de exploitatie. Zodra de haven in 1995 openging voor zaken, begonnen de lokale ‘Ndrangheta-clans in het gebied, de familie Piromalli-Molé in Gioia Tauro en de familie Pesce in Rosarno, te incasseren door een veiligheidsbelasting van 1,50 euro te eisen van de havenbeheerders voor elke container.

Tijdens een onderzoek bleek dat 35 procent van de bedrijven die in de haven actief waren banden had met de maffia.

Laboratorium

Vorig jaar bleek in een politieonderzoek dat de maffia in de steden rondom de haven grote invloed op de lokale politiek heeft. Er werden in dat onderzoek 49 personen opgepakt. Ook bleek er op het haventerrein een laboratorium te zijn opgezet voor het raffineren, bereiden en verpakken van cocaïneblokken door een team van Zuid-Amerikanen die banden hadden met de maffia.

Volgens het rapport wordt de haven ook steeds vaker gebruikt als tussenstop voor de handel in cocaïne en andere drugs naar havens in de Balkan, de Egeïsche Zee en de Zwarte Zee, met name Turkije.