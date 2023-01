Door Nederland gezochte Ierse moordverdachte (39) op Most Wanted-lijst Interpol

Connect on Linked in

De al ruim elf jaar voortvluchtige Ier James Staurvik (39) staat sinds vorige week op de Most Wanted-lijst van Interpol. De uit Dublin afkomstige Staurvik wordt door de Nederlandse politie gezocht wegens zijn vermeende rol bij de moord op de 31-jarige Radoslaw Sawaryn. Het Poolse slachtoffer werd op 7 oktober 2011 in zijn huis in Mijdrecht vermoord. Op de achtergrond speelde vermoedelijk een conflict in de softdrugshandel.

Door Roel Janssen

Op vrijdagavond 7 oktober 2011 wordt in zijn huis aan de Waterhoen in Mijdrecht Radoslaw Sawaryn om het leven gebracht. Al snel krijgt de politie een mogelijke verdachte in het vizier, de Ier James Staurvik (dan 30), die inmiddels al ruim elf jaar voortvluchtig is.

Staurvik – die zowel Iers als Engels spreekt – werd hoofdverdachte in de zaak nadat verschillende getuigen beweerden dat ze de twee mannen kort voor de dood van Sawaryn ruzie zagen maken.

Bedreigd

De vrouw en het dochtertje van het slachtoffer zaten op het moment van de moord in Polen. Daar waren ze naartoe verhuisd omdat Sawaryn (foto hieronder) al langere tijd bedreigd werd. Een aantal maanden voor zijn dood werd een poging ondernomen hem aan te rijden. De bedreigingen hebben volgens de politie mogelijk te maken met criminele activiteiten. Sawaryn had een klusbedrijf, maar hield zich daarnaast ook bezig met softdrugshandel.

“Jessie”

Uit verschillende getuigenverklaringen is gebleken dat het Poolse slachtoffer in een conflict verwikkeld was met ene “Jessie”. Die zou Sawaryn meerdere keren met de dood hebben bedreigd. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op identiteitspapieren waarop stond dat de man die “Jessie” wordt genoemd eigenlijk Niall James Byrne zou heten. Die zou destijds 30 jaar zijn en geboren in Dublin.

Al snel bleek dat de Ierse identiteitspapieren vals waren en zijn echte naam James Staurvik is. Hij wordt in Ierland gezocht voor drie gewapende overvallen.

Nederland

Bekend is dat “Jessie” onder de naam Niall James Byrne van medio 2008 tot half 2009 een woning huurde in Amstelveen. Daarna verbleef hij ook in de omgeving van Amsterdam en huurde hij onder diezelfde naam een woning in Vinkeveen. In de periode tussen 2008 en 2011 maakte hij tevens gebruik van een postbus in Uithoorn. De laatste twee keer dat hij opdook was in oktober en november 2011 bij een pinautomaat in Almere.

Malaga

Tv-programma Opsporing Verzocht meldde eerder dat er aanwijzingen zijn dat James Staurvik contact zou hebben met de Britse crimineel Steven W. die vermoedelijk in Spanje zit in de omgeving van Malaga. Mogelijk is de verdachte van de moord op Radoslaw Sawaryn ook die kant opgegaan, maar de politie houdt er ook rekening mee dat hij in een ander land ondergedoken zit.

Signalement

Staurvik is opvallend klein met een lengte van 1.55 tot 1.65 meter. Hij is ‘nogal iel gebouwd’ en heeft donker haar. Hij is hoogstwaarschijnlijk vuurwapengevaarlijk.

Doordat Staurvik suikerpatiënt is moet hij zichzelf injecteren met insuline. De opsporingsdiensten zoeken naar tips van mensen die insuline verstrekken en Staurvik mogelijk hebben geholpen. De Ier bestelde zijn insuline en naalden ook wel eens via internet. Verder huurde hij regelmatig middenklasse auto’s en zijn er volgens de autoriteiten wellicht mensen bij verhuurbedrijven die contact met hem gehad hebben en meer weten.