Door Nederland gezochte verdachte in Madrid gearresteerd (VIDEO)

Een Albanees die door de Nederlandse politie werd gezocht is in Madrid gearresteerd. De man wordt verdacht van cocaïnehandel en witwassen, als lid van een Colombiaans-Albanese criminele organisatie. Nederland had een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Het politieonderzoek in Spanje begon in september 2019, nadat de Nederlandse politie meerdere personen arresteerde en 12 miljoen euro in beslag nam. Tijdens de inbeslagneming vonden ze Ecuadoriaanse en Colombiaanse identiteitspapieren op naam van de verdachte. Het vermoeden was dat de verdachte in Spanje was.

De Spaanse Nationale Politie wist de man uiteindelijk te localiseren maar door het uitgaansverbod kwam hij zijn huis niet uit. Er was een rechterlijke machtiging nodig om zijn huis binnen te gaan. In zijn appartement vonden agenten geld in meerdere valuta ter waarde van 40.000 euro, en ook twintig dure horloges, juwelen (ter waarde van meer dan een miljoen euro), drie computers, zes mobiele telefoons en een drone.