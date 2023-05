Door nieuwe wet kunnen burgemeesters huizen sluiten

Connect on Linked in

Als de Tweede Kamer dinsdag instemt met een wetsvoorstel kunnen burgemeesters binnenkort huizen sluiten als er een aanslag dreigt of als er wapens in de woning zijn gevonden. Bewoners mogen tijdelijk uit de woning worden geplaatst.

(Beeld uit archief, MediaTV)

Rechter

Burgemeesters kunnen nu al op basis van een noodbevel een pand laten sluiten, bijvoorbeeld als er groot gevaar is voor de omwonenden, omdat er een beschieting is geweest of een explosie. Of als er drugshandel in het pand heeft plaatsgevonden.

Bewoners kunnen hiertegen in bezwaar gaan bij de rechter. In sommige gevallen keurde de rechter de sluiting van een woning dan af.

Oostzeedijk

Als er een nieuwe wet is dan hebben burgemeesters wettelijke bevoegdheid en is de route naar de rechter afgesloten.

De burgemeesters in de vier grote steden zeggen behoefte te hebben aan ‘duidelijkheid’, aldus de NOS.

In de nacht van maandag op dinsdag ontploften twee explosieven Rotterdamse straten. Op de Oostzeedijk werd door een ontploffing de deur van een café beschadigd. En er ontplofte ook een explosief bij een portiek van een gebouw aan de Generaal van der Heijdenstraat.

Extra mensen

Om de golf aan explosies in steden te helpen tegengaan willen de burgemeesters nog meer maatregelen van de centrale overheid. Extra mensen en geld zijn volgens de burgemeesters nodig om de problemen aan te kunnen pakken.

Op die manier kan bijvoorbeeld beter cameratoezicht worden geregeld. Alleen camera’s zijn niet voldoende, er moeten ook mensen zijn die de beelden bekijken.

De burgemeesters willen ook sneller informatie krijgen vanuit politie en justitie om op tijd maatregelen te kunnen nemen als er een dreiging bestaat. Hierover zijn gesprekken gaande.