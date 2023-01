‘Door wegvallen Nederlandse criminelen zijn Antwerpse onderaannemers topfiguren in de drugs geworden’

In Antwerpen hebben maandagnacht weer twee explosies plaatsgevonden, waarvan eentje bij een bekend adres van een drugsverdachte. Journalist Joris van der Aa van de Gazet van Antwerpen ziet hoe Belgische criminelen de zaken van de Hollanders aan het overnemen zijn. ‘Omdat de Nederlandse topfiguren de bak in zijn gegaan.’

door Joost van der Wegen

foto ter illustratie

Een van de explosies vond alweer plaats in de Deken de Winterstraat, waar al eerder ontploffingen plaatsvonden. Om 1.30 uur werd een aanslag gepleegd bij het huis van de familie E. H. in deze straat in Berchem.

Er was een luide explosie te horen, waarna de voordeur van het pand in brand vloog. Daarop kwam de brandweer ter plaatse en deed de politie sporenonderzoek.

Er wordt vanuit gegaan dat de ontploffing weer te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu. Al vier keer eerder was het huis in Berchem doelwit van aanslagen, net als een pannenkoekenrestaurant van de familie in het centrum van Antwerpen.

Ook in de plaats Merksem was een ontploffing. Daar raakte de deur van de woning eveneens beschadigd. Een dag eerder was er ook al een incident, meldt de Gazet van Antwerpen dinsdag. De politie onderzoekt de zaak.

‘Er is in Antwerpen plaats aan de top van drugsmisdaad gekomen’

Misdaadjournalist Joris van der Aa van de Gazet van Antwerpen verklaart het recente drugsgeweld tegenover Crimesite. Hij stelt dat de situatie in het milieu in Antwerpen al langer alarmerend is. ‘Maar het is nu ineens onder de aandacht, omdat er decibellen zijn. Er ontploffen dingen op straat. Zonder veel erge consequenties trouwens. Maar het is wel irritant.’

Hij geeft aan dat het om een strijd gaat tussen enkele drugsfamilies met een Marokkaanse achtergrond, voornamelijk uit de wijk Borgerhout. ‘Daar zitten grote jongens tussen. Ook omdat er in Nederland een aantal topfiguren zijn weggevallen en de bak in zijn gegaan. Ze zijn in Nederland dus even buiten de strijd. Er is dus plaats aan de top gekomen, en dat spul moet blijven komen. Dus die Antwerpse jongens die eerder de rol van onderaannemer speelden, die zijn nu zo kapitaalkrachtig geworden, dat ze de grote jongens in het milieu zijn geworden.

Desperado’s

Over de jonge Nederlandse verdachten die de laatste maanden zijn opgepakt: ‘Die jonge jongens, dat is nu een grotendeels Nederlands probleem. Dat is een sociaal probleem waar jullie je enorme zorgen over moeten maken, dat jullie een bijna onuitputtelijk reservoir hebben van hedendaagse desperado’s vanaf een jaar of twaalf. We vinden hier nu ook Nederlandse jongens van 14 of 15 jaar, die ’s nachts in een container bleken te zitten.’