Doorgeladen pistool in de trein: negen maanden cel

De 33-jarige man die recent op Schiphol een doorgeladen pistool in de trein bij zich had is dinsdag door de politierechter in Haarlem tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Op 11 april was hij door de Koninklijke Marechaussee gearresteerd.

Noodnummer

Een passagier hoorde die dag in de trein naar Den Haag en Rotterdam gestommel en ging kijken wat er aan de hand was. Hij zag twee mannen, onder wie de verdachte, met een pistool spelen. De geluiden die daarbij gemaakt werden, herkende hij als het doorladen van een wapen. Hij belde daarna meteen het noodnummer. Op Schiphol zijn de verdachte en de medepassagier door de Marechaussee gearresteerd. Het wapen bleek een doorgeladen vuurwapen te zijn.

Bedreigd

Uit onderzoek is het de rechtbank duidelijk geworden dat de man al vanaf januari 2020 de beschikking over dit wapen had en het ook eerder bij zich heeft gedragen. Hij zei dat dit was omdat hij zich bedreigd voelde. Hij heeft niet willen uitleggen waaruit die mogelijke bedreiging bestond.

De politierechter neemt in aanmerking dat de man het wapen op de luchthaven, een veiligheidsrisicogebied, bij zich had. Omdat dit volgens de politierechter zeer ernstig en gevaarlijk is, vormt dit een strafverzwarende omstandigheid.

De gevangenisstraf van 9 maanden is in lijn met eerdere straffen die door het gerechtshof zijn opgelegd voor soortgelijke gevallen. De officier van justitie had 12 maanden geëist.

De man blijft vastzitten, ook als hij in hoger beroep tegen het vonnis gaat. De rechter vindt dat er nog steeds herhalingsgevaar is en bovendien heeft de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats.