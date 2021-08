Doorzoeking bij spyshop in Sevilla

Connect on Linked in

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla heeft de Guardia Civil een doorzoeking gedaan in een regionaal bekende spyshop die onder meer pgp-telefoons verkocht. De verdenking is dat die telefoons werden verkocht aan drugshandelaren. In een ander onderzoek van de Guardia Civil werd deze week op zee tussen Marokko en Spanje 4 ton hasj in beslag genomen.

De inval in de spyshop was in de Calle Recaredo, in het centrum van Sevilla. Volgens de Guardia Civil zijn er in het onderzoek “Telefonista” meerdere invallen geweest bij panden van een groep verdachten die pgp-telefoons verkocht aan criminelen. Overigens verkoopt de winkel ook legale artikelen die ook veel door drugssmokkelaars aan de Spaanse zuidkust worden gebruikt zoals nachtkijkers en gps-oriëntatie-apparatuur.

Deze week heeft de Guardia Civil 4.000 kilo hasj onderschept op ruim 240 kilometer uit de kust bij Huelva. De drugs waren aan boord van een vissersboot uit de westelijke Spaanse regio Galicië. Dat schip werd sinds juli in de gaten gehouden omdat het een ongebruikelijke koers inzette en lang verbleef bij een eilandje voor de kust van Marokko. Toen het schip richting Spanje voer greep de Guardia Civil in.