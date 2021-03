Doorzoekingen in drugsonderzoek Schiphol

Connect on Linked in

Een gecombineerd opsporingsteam heeft dinsdag invallen gedaan in woningen en bedrijfspanden in de bloemensector in Aalsmeer, Leiden, Amstelveen en Rotterdam. Het gaat om drie woningen en twee bedrijfspanden. Er loopt een onderzoek naar de smokkel van cocaïne via de luchthaven Schiphol. Er is nog niemand aangehouden.

Het onderzoek wordt gedaan door het CargoHarc-team, waarin Openbaar Ministerie Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee, FIOD, Douane en Belastingdienst samenwerken.

Er zijn onder meer computers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek startte na een tip over mogelijke smokkel van cocaïne naar Schiphol vanuit Zuid-Amerika. Die zouden vervolgens via verschillende bedrijven worden gedistribueerd.