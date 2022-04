Doorzoekingen in Etten-Leur: drietal vast voor import 2,5 ton cocaïne

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag drie verdachten van 40, 44 en 64 aangehouden op verdenking van de import van 2.500 kilo cocaïne, die begin 2020 in containers werd aangetroffen. Bij zeven doorzoekingen in Etten-Leur zijn onder andere vuurwapens, synthetische drugs en dure goederen in beslag genomen.

Transportondernemer

De verdachten zijn een man uit Etten-Leur (44), een man uit Oudenbosch (40) en een man uit België (64). Eén van hen is een transportondernemer, aldus de politie. De mannen zouden betrokken zijn geweest bij de smokkel van 2.500 kilo cocaïne, die begin 2020 in containers werd aangetroffen. De politie kwam de verdachten op het spoor door informatie afkomstig uit cryptocommunicatie.

Doorzoekingen

De doorzoekingen vonden plaats in vier woningen, twee garageboxen en in een bedrijfspand in Etten-Leur. Tijdens de doorzoekingen troffen de rechercheurs onder andere drie vuurwapens aan, munitie, ongeveer een kilo synthetische drugs, grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en diverse gestolen goederen. Ook nam de politie duizenden euro’s contant geld, dure horloges en kleding, verschillende laptops, telefoons en andere gegevensdragers in beslag.

Bij de actie onder leiding van het Landelijk Parket waren ook medewerkers van de Belastingdienst, de Douane en de betrokken gemeenten aanwezig.

De drie verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Zwolle.