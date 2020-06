Dossierstukken strafzaak tegen Roma-familie zijn zoek

Connect on Linked in

Allerlei dossierstukken in een strafzaak over witwassen tegen een groep verdachten uit een Roma-familie en een stichting van Roma-zigeuners zijn kwijtgeraakt. Het Openbaar Ministerie heeft op een zitting voor het gerechtshof in Den Bosch erkend dat de belangrijke dossierstukken onvindbaar zijn. Advocaten stellen dat de stukken met opzet door de papervernietiger zijn gegaan.

Villa’s

In 2016 zijn tien verdachten door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte, tot celstraffen van maximaal 1,5 jaar. Verschillende villa’s in Den Bosch en Rosmalen waren naar het oordeel van de rechtbank met crimineel geld gefinancierd. Het onderzoek is begonnen naar aanleiding van meldingen over zes contante geldstortingen bij de Rabobank.

De verdachten hebben steeds ontkend. Ook in hoger beroep proberen de verdachten aan te tonen dat het geld door giften van zigeuners, ook uit het buitenland bijéén is gebracht. Het is een oud Roma-gebruik om bijdragen te geven aan onroerend goed, ook aan Roma in het buitenland, onder de voorwaarde dat het daarmee altijd deel blijft uitmaken van de Roma-gemeenschap en dat bij verkoop gelden ook terugvloeien naar die gemeenschap, zo betoogde advocaat Arthur van der Biezen.

Volgens hem zijn instanties als de Belastingdienst en De Nederlandsche Bank daarvan ook op de hoogte. Van der Biezen is advocaat van de verdachte Stichting Huisvesting Roma en twee leden van de familie R..

Vormverzuim

Advocaten hebben al ten tijde van de behandeling bij de rechtbank naar voren gebracht dat verschillende overheidsdiensten op onrechtmatige wijze informatie zouden hebben gedeeld. Zo gingen er gegevens van de Belastingdienst naar de politie en ook de gemeente Den Bosch verschafte persoonlijke dossiers aan de politie. De Belastingdienst had al een heel onderzoek naar de familie gedaan en die gegevens sluisde men door naar de politie. Dat mocht niet volgens de wet en de rechtbank bevestigde dat ook in het vonnis, zonder aan dit ‘vormverzuim’ consequenties te verbinden voor wat betreft de veroordeling van de verdachten. (tekst loopt door na reclame)

Niet ontvankelijk

Met vijf ordners die nu spoorloos zijn wilden de advocaten de omvang van het vormverzuim bij het gerechtshof onder de aandacht brengen. De advocaat-generaal zei dat er geen sprake was van opzet maar erkende wel dat de stukken niet meer te vinden zijn. Advocaat Van der Biezen gelooft echter niet in toeval.

Een ander probleem dat moet leiden tot niet ontvankelijkheid is volgens Van der Biezen dat het onderzoek is begonnen met processen-verbaal van de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU heeft daarvoor zelfstandig onderzoek gedaan in politiesystemen en dat is volgens de wet verboden.

Advocaat Arthur van der Biezen wil dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, waardoor de verdachten vrij zouden komen van vervolging. Het hof heeft een hele week uitgetrokken voor het proces.

Schietpartij

Een brief aan het gerechtshof waarin twee vrouwen uit een Bossche zigeunerfamilie Roma uit Rosmalen beschuldigen van geweld en aanzetten tot diefstal neemt het hof niet in behandeling. Er speelt al jaren een vete tussen twee families in de regio Den Bosch. Vorige week kwam het tot een schietpartij die daar mogelijk mee te maken heeft.