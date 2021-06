Douane kan drugshonden inzetten zonder containers te openen

Connect on Linked in

De Douane heeft een middel in gebruik genomen waardoor speurhonden in een container kunnen ruiken zonder dat die hoeft worden geopend. Dat bespaart de Douane tijd en menskracht. Er wordt een pijpje door het rubber van de containerdeur gedrukt en aan een slangetje aangesloten.

Dat slangetje zit aan een vacuümpomp die de lucht uit de container opzuigt. Die lucht komt dan in een potje met watten terecht. Een speurhond ruikt aan de watten. Tegen Omroep Zeeland zegt een douanier: ‘Als die hond dan vervolgens naar een potje met watten blijft staren, weten we dat er drugs in de container zit. We maken daarna alleen de containers open waar drugs in zit.’

De Douane denkt met het OED (Odor Extraction Device) het aantal controles substantieel te kunnen verhogen. Ook kan eerder worden begonnen met de controles, namelijk als een boot nog buitengaats is en douanepersoneel al aan boord is gegaan.

De Douane zegt dat de methode zeer betrouwbaar is en dat de OED al drie jaar wordt getest. ‘Iedere keer wanneer we de gewone controle uitvoeren en we diezelfde controle met de OED doen, zien we dat het raak is.’