De douane heeft in Rotterdam bijna 500 kilo cocaïne gevonden en in beslag genomen. De partij was afkomstig uit Zuid-Amerika.

Controle

Het Openbaar Ministerie laat donderdagavond via Twitter weten dat de douane tijdens een controle 1950 pakketten cocaïne heeft gevonden in een container. Deze was afkomstig uit Costa Rica, en bestemd voor een bedrijf in de omgeving van Rotterdam. De pakketten waren verstopt in dozen en hadden een gewicht van 494 kilo.