Douane onderschept meer drugs, toename cokevangsten in Vlissingen

De douane heeft in het eerste halfjaar van 2023 meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar is tot nu toe 29.702 kilo cocaïne onderschept door de douane. Vorig jaar werd in de eerste helft van 2022 nog 22.009 kilo cocaïne onderschept. De grootste vangst in de afgelopen maanden betrof een vangst van bijna 3600 kilo in juni in de Rotterdamse haven.

Vlissingen

Vooral in de haven van Vlissingen wordt meer drugs in beslag genomen. Het afgelopen halfjaar waren daar acht vondsten van in totaal ongeveer 3.000 kilo met als uitschieter de ruim 1.500 kilo coke die vorige week werd aangetroffen tussen een partij bananen. In de eerste helft van 2022 waren er in Vlissingen nog vijf vangsten van in totaal 2.200 kilo.

Deze toename komt onder andere omdat de douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingspartners. Zo hebben de Zeeuwse haven sinds deze maand een eigen zeehavenpolitie. Criminelen verplaatsen de aandacht naar kleinere havens omdat de opsporingsdiensten vooral focussen op de haven van Rotterdam en Antwerpen.

Kleinere partijen

Opvallend is volgens de douane ook het aantal aangetroffen kleine zendingen: meer dan de helft van de aangetroffen partijen bevatte minder dan 100 kilo drugs. Dit heeft vermoedelijk te maken met risicospreiding door criminelen. Het aantal grote vangsten met meer dan duizend kilo cocaïne is ongeveer gelijk gebleven.

Luchtvracht

De toename van het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne in de luchtvracht is het gevolg van één grote vangst van 288 kilo. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de douane 680 kilo cocaïne in 245 vangsten. In dezelfde periode vorig jaar waren er 296 vangsten in de luchtvracht, waarbij in totaal 300 kilo werd onderschept. Opvallend is dat het aantal in beslaggenomen kilo’s qat daalt ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

In de helft van alle onderschepte zendingen worden de drugs in containers met fruit gevonden. Voor de overige zendingen worden andere ladingen zoals vis, vlees, cacaobonen, koffie en hout gebruikt.