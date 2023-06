Connect on Linked in

De Douane op Schiphol heeft tijdens een controle 116.500 LSD-zegels aangetroffen. De partij is inbeslaggenomen. Dat meldt Henriette Bongers, de directeur Douane Schiphol Cargo, in een bericht op Twitter.

LSD is in vloeibare vorm of in pillen verkrijgbaar, maar wordt ook op kleurige bedrukte vloeipapiertjes gedruppeld. De hallucinerende harddrugs zijn illegaal en staan op Lijst 1 van de Opiumwet.

Of de LSD-zegels in bagage zijn aangetroffen en of er iemand is aangehouden, is niet bekendgemaakt.