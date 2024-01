Douane op Schiphol vindt 51 kilo cocaïne in luchtvracht

Connect on Linked in

De douane op Schiphol heeft dinsdag 51 kilo cocaïne aangetroffen in een container met een verdikt plafond. De drugs werden ontdekt tijdens een controle van een vliegtuiglading die afkomstig was uit Mexico, en via Jamaica naar Nederland was gevlogen. Tijdens de controle zagen douaniers een verdikt plafond in een van de containers.

De douaniers vermoedden dat deze container geprepareerd was voor drugssmokkel. Na verdere inspectie bleken er inderdaad 51 pakketten met cocaïne in het plafond van de container verstopt te zitten.

Cargo HARC-team Schiphol

De drugs zijn overgedragen aan het Cargo HARC-team Schiphol. Dit is een samenwerkingsverband tussen Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD. Deze partijen werken nauw samen om zogenaamde ‘ondermijnende’ criminaliteit, drugssmokkel en witwassen op en rond de luchthaven Schiphol tegen te gaan. De zending is inmiddels vernietigd.