Douane pakt 1159 kilo cocaïne

De Douane heeft tussen 19 juni en 22 juni in de Rotterdamse haven in totaal 1.159 kilo cocaïne onderschept. De eerste vondst was op zaterdag in een container op een terminal. In die container zat 145 kilo cocaïne.

Maandag waren er twee vangsten. Een container met autobanden afkomstig uit Panama bevatte 660 kilo en een met bananen geladen container uit Ecuador 258 kilo cocaïne.

Dinsdag waren er drie vangsten. Achter de luiken van een koelcontainer met bananen uit Peru zat 37 kilo verstopt. Op een opslagterrein met lege containers werd in een koelcontainer 3 kilo aangetroffen. En achter het kopschot van een container met passievruchten uit Colombia zaten 55 kiloblokken en twee halve kiloblokken.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam schat de straatwaarde van de drugs op bijna 87 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam doet onderzoek. De drugs zijn vernietigd.