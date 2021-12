Douane pakt 70 kilo cocaïne in de Rijnmond

Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag 70 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs werden aangetroffen in twee koelcontainers.

Zuid-Amerika

In de eerste container bleek de wand onder de luiken te zijn uitgehold. Hier zaten 50 blokken cocaïne verstopt. De container zat vol met bananen die in Rotterdam gelost zouden worden. Uit welk land de container was aangevoerd heeft het Rotterdamse Openbaar Ministerie niet bekend gemaakt. De zending was afkomstig uit Zuid-Amerika.

20 kilo

In een andere container op hetzelfde schip trof de Douane in een ruimte achter de luiken nog eens 20 blokken aan. In deze container zaten avocado’s.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de drugs goed zijn voor een gezamenlijke straatwaarde van rond de 5 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.