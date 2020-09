Douane pakt 75 kilo cocaïne in koelcontainer

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag in de Rotterdamse haven tijdens een controle een partij cocaïne gevonden van 75 kilo. De drugs zaten verstopt in de bodem van een koelcontainer met avocados.

De container was aangevoerd vanuit Colombia via Caucedo in de Dominicaanse Republiek. De pakketten geperste cocaïne zaten onder de laadvloer. De lading was dinsdag 22 september binnengekomen. De avocado’s waren bestemd voor een bedrijf in Maasdijk. Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben, aldus het Openbaar Ministerie.

Het OM maakt geen melding van aangehouden verdachten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.