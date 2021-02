Douane pakt 88 kilo cocaïne bij Brabants bedrijf

Connect on Linked in

Tijdens een reguliere controle bij een bedrijf in de omgeving van Roosendaal heeft de Douane woensdag 88 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in twee sporttassen in een container met een lading druiven.

Het is niet bekend waar de container vandaan kwam. De Douane denkt dat het bedrijf dat de druiven ontving niets met de smokkel te maken heeft. De straatwaarde van deze partij wordt door de Douane geschat op bijna 4,5 miljoen euro.

De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is in onderzoek bij het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.