Douane pakt flinke lading tabak

Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag op de luchthaven Schiphol 1.400 kilo tabak in beslag genomen. De illegale zending zat verpakt tussen pakken cornflakes. De vracht was onderweg vanuit Dubai en had als eindbestemming Duitsland. Voor de zending waren geen papieren geregeld. Over tabak moeten in de Europese Unie invoerrechten worden betaald.

De smokkel werd tijdens een reguliere controle ontdekt. De tabak is in beslag genomen en vernietigd.

Waar de tabak voor bestemd was is niet duidelijk. Mogelijk was het bestemd voor de verkoop aan shisha-louunges, een andere mogelijkheid is dat de tabak moest worden verwerkt ten behoeve van een illegale sigarettenfabriek.