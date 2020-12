Douane pakt halve ton cocaïne in Rotterdam

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag drie partijen cocaïne in beslag genomen: in totaal 478 kilo. De drugs zaten verstopt in drie verschillende containers. Dat gebeurde volgens het Rotterdamse parket tijdens ‘reguliere controles in de haven’.

Eén van de containers was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en was geladen met medische goederen. De lading was op 1 december in Rotterdam binnengekomen met een zeeschip. De goederen waren bestemd voor een bedrijf in België. Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. Tussen de lading troffen douaneambtenaren in totaal 420 pakketten met verdovende middelen aan.

In twee containers op een schip uit Brazilië, dat via Tanger in de Rotterdamse haven terechtkwam, werden ook partijen cocaïne aangetroffen. De ene container was geladen met diepgevroren kip en was afkomstig uit de Verenigde Staten. Hierin trof de Douane 28 pakketten van een kilo aan bij de koelmotoren. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland, maar het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De andere container was geladen met medicijnen die bestemd waren voor een Belgisch bedrijf. Ook dat bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. In totaal ging het hier om 30 blokken die ook bij de koelmotoren waren verstopt.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. Het Openbaar Ministerie noemt als straatwaarde van de drugs 35 miljoen euro.