Douane pakt illegale sigaretten op weg naar VK

Dinsdag heeft de Douane tijdens een controle 728.000 illegale sigaretten in beslag genomen die in een vrachtwagen op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Deze vondst leidde vervolgens naar loodsen in de gemeente Nissewaard en de gemeente Westland, in de provincie Zuid-Holland. De Douane en de FIOD vonden in die loodsen woensdag nog ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten.

Ook lagen in de loodsen vele kilo’s tabak en benodigdheden om illegale sigaretten te fabriceren, zoals filters, sigarettendoosjes en lijm. Verder is een woning in de gemeente Westland doorzocht.

Er zijn drie verdachten aangehouden: twee mannen van 39 en 38 jaar uit Wit-Rusland en een 45- jarige man uit Polen. Meer aanhoudingen sluit de FIOD niet uit. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.