Douane vindt 106 kilo cocaïne in plankjes van pallets

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdagnacht na enig breekwerk met gereedschap in totaal 106 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in de planken van pallets. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Pompoenen

Op de pallets stonden ladingen pompoenen die per container met een schip uit Costa Rica waren aangevoerd. In de planken van de pallets werden in totaal 424 pakketjes van 250 gram gevonden. De straatwaarde van de partij is volgens het OM bijna 8 miljoen euro.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.