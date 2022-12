Douane vindt 1279 kilo cocaïne in containers met bananen

Print This Post

De douane heeft woensdag 1279 kilo cocaïne aangetroffen in Vlissingen. De drugs waren afkomstig uit Ecuador.

Foto: de aangetroffen drugs in Vlissingen (beeld Openbaar Ministerie)

Controle

De cocaïne werd tijdens een controle gevonden in twee containers met een lading bananen, bestemd voor een bedrijf in Vlissingen. De containers waren via de haven van Antwerpen naar Vlissingen vervoerd.

Kilopakketten

In de eerste container vond men 150 kilopakketten. In de tweede container ging het om 38 balen, met in totaal 1129 pakketten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek.

Het bedrijf in Vlissingen heeft geen betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.