Douane vindt cocaïne uit Colombia

Connect on Linked in

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane vorige week woensdag 96 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container uit Colombia die was geladen met limoenen.

De pakketten werden aangetroffen achter het kopschot en achter de koelluiken. De container was in Buenaventura geladen en vervolgens in Cartagena overgeladen op een schip dat richting Rotterdam is gevaren. De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

De straatwaarde van de verdovende middelen is volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam ruim 7 miljoen euro. De zaak is in onderzoek bij het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd.