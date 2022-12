Douanier opgepakt in onderzoek naar cocaïnehandel

Connect on Linked in

Dinsdag is een 43-jarige douanier uit Rotterdam aangehouden, zo meldt het Rotterdamse Openbaar Ministerie. De vrouw wordt verdacht van ambtelijke corruptie, betrokkenheid bij de invoer van harddrugs (cocaïne), schending van haar ambtsgeheim en witwassen. Naast de douanier is in het kader van dit onderzoek ook een medeverdachte aangehouden. Dat is een 48-jarige vrouw uit Rotterdam.

Volledige beperkingen

De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Om die reden is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie over het strafrechtelijk onderzoek. Wat de precieze verdenkingen zijn tegen de twee vrouwen is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of er nog andere verdachten zijn in het onderzoek.

Combiteam

De arrestaties zijn gedaan door het Combiteam Havens, dat is een samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. het Combiteam onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens, zoals die van Rotterdam en Vlissingen.