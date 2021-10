Douanier opgepakt voor doorspelen informatie aan criminelen

Connect on Linked in

Dinsdagochtend heeft de politie een douanier (29) aangehouden in zijn huis in Rotterdam, aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan criminelen. De verdenking is formeel: computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim en corruptie.

Tijdens zijn werk zou de douane-beambte informatie over de Rotterdamse haven uit de computersystemen van de Douane hebben doorgespeeld in ruil voor geld.

Hij zit nu in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben, in het belang van het onderzoek. Om dezelfde reden wil het Openbaar Ministerie nu niet meer informatie over het onderzoek naar buiten brengen.

Op welke afdeling van de Douane de douanier werkt is niet bekendgemaakt.