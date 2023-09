Dozen vol xtc-pillen en wiettoppen onderschept in bedrijfspand Zoetermeer

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend in een bedrijfspand aan de Wiltonstraat in Zoetermeer een grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen en in beslag genomen. In woningen in Delft en Zoetermeer zijn twee mannen van 36 en 39 aangehouden. De mannen zitten vast en worden gehoord, meldt de politie dinsdag.

Verschillende dozen

Uit een onderzoek naar drugshandel kwam naar voren dat er in een bedrijfspand aan de Wiltonstraat mogelijk een hoeveelheid drugs aanwezig zouden zijn. Tijdens dit onderzoek kwamen ook de twee verdachten in beeld. Bij de doorzoeking van het bedrijfspand troffen politieagenten verschillende dozen met MDMA-pillen en wiet aan. Ook werden er goederen aangetroffen voor de productie van drugs. Om hoeveel xtc-pillen en kilo’s wiet het gaat, meldt de politie niet.

Beperkingen

De twee verdachten, een 36-jarige man uit Delft en een 39-jarige man uit Zoetermeer, zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten.