Drie aanhoudingen in België na overval op lachgaskoerier in Amsterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag overvielen drie gewapende mannen in het Westelijk Havengebied in Amsterdam een lachgaskoerier. In de buurt van Antwerpen zijn zaterdagmorgen drie mensen hiervoor aangehouden, aldus de politie.

Klemgereden

Na de overval gingen de daders er vandoor in een voertuig met Belgische kentekenplaten. Niet veel later zagen agenten een soortgelijke auto met drie inzittenden nabij de Belgische grens op de A16 rijden. De auto werd na een achtervolging door Belgische politie-eenheden in de buurt van Antwerpen klemgereden en de inzittenden zijn aangehouden.

In het voertuig vonden agenten spullen die vermoedelijk zijn gebruikt bij de overval en ook goederen die waarschijnlijk eigendom zijn van de lachgaskoerier, onder meer de lachgascilinders.

Havengebied

Rond 02.45 kwam een melding bij de Amsterdamse politie dat op het Limmerick in het Amsterdamse Westelijk Havengebied een lachgaskoerier overvallen was. De koerier had een afspraak gemaakt om lachgascilinders te verkopen maar werd door drie mannen bestolen. Hij vertelde dat ze hem met wapens hadden bedreigd.

De verdachten zijn Belgen van 17, 23 en 24 jaar oud.