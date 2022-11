Drie aanhoudingen in onderzoek naar 1.408 kilo cocaïne in haven Antwerpen

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft op maandag 7 november drie mannen van 28, 30 en 34 jaar aangehouden in een onderzoek naar invoer van drugs in vereniging. Zeker één van hen is een havenmedewerker. Dat meldt het parket Antwerpen maandag.

Op 28 juni 2022 werden enkele containers in de haven van Antwerpen onrechtmatig door een 34-jarige havenmedewerker uit Deurne met een containerlift verplaatst. In de containers werd door de douane 358 kilo en 1.050 kilo cocaïne aangetroffen.

Camerabeelden

Uit nader onderzoek van de federaal gerechtelijke politie (FGP) kwamen nog twee andere verdachten in beeld. Het zou gaan om een 28-jarige man uit Willebroek en een 30-jarige man uit Boechout, die zouden meegeholpen hebben om de klus te klaren. Aan de hand van de analyse van de camerabeelden zouden de verdachten ook nog geprobeerd hebben om andere containers te verplaatsen. Ook in deze containers werd later nog cocaïne aangetroffen.

Huiszoekingen

De onderzoeksrechter gaf vervolgens op 7 november de opdracht aan FGP Antwerpen tot verschillende huiszoekingen in Boechout, Deurne en Willebroek en op Kaai 1742. Hierbij werden de drie mannen gearresteerd. Later die dag werden ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Afgelopen donderdag zijn ze voor de raadkamer in Antwerpen verschenen en die heeft hun aanhouding bevestigd.