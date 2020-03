Drie arrestaties in groot onderzoek synthetische drugs

Connect on Linked in

De landelijke recherche van de politie heeft maandag, in een lopend onderzoek naar synthetische drugs en witwassen, drie verdachten aangehouden. Verder zijn op twee adressen in Eindhoven en Zaandam doorzoekingen gehouden. Dat zegt het landelijk parket.

De rechter-commissaris in Den Bosche heeft vrijdag voor alle drie de mannen de bewaring bevolen. De verdachten zijn een 38-jarige Eindhovenaar, een 38-jarige Zaandammer en een 41-jarige Portugees zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Een observatieteam van de politie heeft volgens het landelijk parket maandag in Amsterdam de overdracht van een groot geldbedrag waargenomen. Daarna zijn er in Zaandam twee verdachten zijn aangehouden en daarna zijn er in twee woningen, in Eindhoven en Zaandam, doorzoekingen gedaan.

Op het adres in Eindhoven is de derde verdachte aangehouden. Deze 38-jarige verdachte liep nog in een voorwaardelijke invrijheidsstelling van een in 2016 opgelegde straf van vijf jaar. Tijdens de doorzoekingen heeft de politie beslag gelegd op precursoren voor de productie van amfetamine, een geldbedrag van ruim honderdduizend euro, MDMA-pillen, een revolver, jammers, diverse gegevensdragers en twee voertuigen waaronder een luxe Mercedes SUV.