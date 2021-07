Drie arrestaties in witwasonderzoek na vondst 900 kilo cocaïne in Breda

Connect on Linked in

Dinsdagochtend rond 06.00 heeft de politie bij twee woningen aan de Achterom in Breda invallen gedaan. Daarbij zijn drie verdachten gearresteerd op verdenking van witwassen: een 66-jarige man en twee vrouwen van 64 en 34. De invallen vonden plaats nadat in juli 2020 een vrachtwagen met 900 kilo cocaïne werd gevonden in Breda, zo meldt de politie.

Naast de drie arrestaties is bij de huiszoekingen ook een voertuig in beslag genomen. De betrokkenheid van de verdachten in het onderzoek naar de 900 kilo cocaïne wordt onderzocht. In juli 2020 werden drie mannen opgepakt na de vondst van de partij coke. Naar aanleiding hiervan is een witwasonderzoek opgestart.