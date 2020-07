Drie arrestaties na inval drugspand Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag aan de Kobelaan in Rotterdam drie mannen aangehouden op verdenking van drugshandel. Buurtbewoners hadden bij de politie geklaagd over een sterke wietlucht bij hen in de straat. Agenten stelden een onderzoek in en stelden vast dat er rond het pand “vreemde bewegingen” plaatsvonden.

Vrijdagavond rond 18.00 deed de politie een inval in het pand. De drie mannen van 26, 30 en 31 jaar die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. De woning bleek volledig ingericht om drugs te verwerken en te verpakken. Er werd onder andere veel verpakkingsmateriaal gevonden, maar ook een weegschaal, een geldtelmachine en verschillende soorten harddrugs verpakt in schilderijen en fitnessapparaten. De hoeveelheid daarvan is nog niet bekend.

Daarnaast werd er ongeveer elf kilo wiet aangetroffen. Ook werd een contant geldbedrag van ongeveer 15.000 euro gevonden. Het nieuws is pas maandag bekendgemaakt door de politie.