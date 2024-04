Drie arrestaties na ontmanteling drugsnetwerk in Venray

Print This Post

De politie heeft een drugsnetwerk in Venray ontmanteld, waarbij drie verdachten zijn gearresteerd en grote hoeveelheden cocaïne, wiet, hasj en contant geld in beslag zijn genomen.

Heterdaad

In januari werd een 26-jarige man uit Venray op heterdaad betrapt tijdens een drugsdeal, waarbij tientallen ponypacks met cocaïne werden aangetroffen. Na verhoor werd de verdachte tijdelijk vrijgelaten, maar zijn telefoons werden in beslag genomen.

Twee panden

In de daaropvolgende maanden heeft de politie tactisch en technisch onderzoek verricht, waarbij onder meer de in beslaggenomen telefoons zijn onderzocht. Het onderzoek leidde vervolgens naar twee panden in Venray. Bij de doorzoeking daarvan zijn meerdere kilo’s harddrugs, een actieve wietkwekerij en een aanzienlijke hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal voor drugs aangetroffen.

De bewoner van het ‘stashpand’, een 33-jarige man uit Venray, is daarbij aangehouden, en er is een bestuurlijke rapportage verstrekt aan de gemeente. De aangetroffen drugs zijn vervolgens onderzocht op dna, wat leidde tot de identificatie van de eerder aangehouden dealer, die verbleef op een adres in Venray.

125.000 euro

Hier werd opnieuw een doorzoeking uitgevoerd, wat resulteerde in de vondst van grote hoeveelheden cocaïne, wiet en hasj en meer dan 125.000 euro contant geld, die in beslag zijn genomen. Hierbij werd een derde verdachte aangehouden, een 23-jarige vrouw uit Venray. Hoeveel coke en softdrugs er precies is gevonden, meldt de politie niet.

De twee mannelijke verdachten zijn inmiddels in bewaring gesteld door de rechter-commissaris. De vrouwelijke verdachte zit niet meer vast, maar is wel nog verdachte in de zaak, aldus de politie vrijdag.