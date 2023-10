Drie arrestaties voor grootschalig witwassen

Connect on Linked in

De politie heeft vorige week drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het grootschalig witwassen van crimineel geld doormiddel van ondergronds bankieren. Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde.

70 miljoen euro

Het onderzoek van het FinEC team van Midden-Nederland naar verdachte geldstromen startte in maart 2022, naar aanleiding van binnengekomen informatie. Daarbij zijn meldingen van ongebruikelijke transacties van in totaal 70 miljoen euro onderzocht. Deze geldstromingen zijn gerelateerd naar bedrijven uit vooral Turkije, China en de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt de politie woensdag.

Op 10 oktober is op Schiphol een 49-jarige hoofdverdachte uit Harderwijk aangehouden. Twee medeverdachten van 37 en 60 uit Harderwijk en Haarlem zijn op dezelfde dag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het grootschalig witwassen van crimineel geld.

Halve ton cash

Op diverse locaties in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde zijn doorzoekingen gedaan. Hierbij is bijna 50.000 euro aan cash geld, dure horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto.

De hoofdverdachte is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de man uit Harderwijk twee weken langer vast blijft zitten.