Drie arrestaties voor poging afpersing en bedreiging in Breda

De politie heeft zondagochtend een 32-jarige Utrechtenaar en een 28-jarige Hilversummer aangehouden voor een poging tot afpersing en bedreiging die donderdagavond plaatsvond in Breda. Vrijdagmiddag werd in Hilversum al een eveneens 28-jarige man aangehouden.

Een 58-jarige man en zijn zoon werden donderdag rond 20.00 in hun woning in de wijk Sportpark in Breda door drie mannen bedreigd met een vuurwapen. Het trio eiste een flink geldbedrag. Hoeveel exact is niet duidelijk. De achtergrond is volgens de politie ‘vermoedelijk een zakelijk conflict’.

De recherche in Breda nam de dreiging hoog op en kwam kort na het incident enkele verdachten op het spoor, waarna vrijdag de eerste aanhouding volgde en zondagochtend nog twee mannen zijn gearresteerd. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.