Drie arrestaties, zes ton cash, harddrugs, wiet en vuurwapens in Limburg

De politie heeft donderdagochtend drie woningen in Roermond, Brunssum en Kerkrade doorzocht en drie mannen aangehouden. Bij de huiszoekingen zijn ruim 600.000 euro aan contant geld, vijf kilo harddrugs, een vuurwapen, een grote hoeveelheid merkkleding en twee auto’s in beslag genomen. Daarnaast stuitte de politie op twee wietplantages en een ruimte die ingericht was voor de verwerking van harddrugs.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek begon nadat in juni 2020 op de Anjelierstraat in Kerkrade een grote partij harddrugs en vuurwapens in beslag werd genomen. Daarbij werd tevens een verdachte aangehouden. Het daarop ingestelde vervolgonderzoek leidde tot de doorzoekingen van donderdag, waarbij een 32-jarige man uit Roermond, een 32-jarige man uit Brunssum en een 26-jarige man uit Kerkrade zijn aangehouden.

Alle drie de verdachten zitten in beperkingen en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.