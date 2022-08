Drie Bulgaren opgepakt voor poging ripdeal wietkwekerij Hoofddorp

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht drie Bulgaren van 32, 33 en 39 aangehouden op verdenking van een poging om een wietkwekerij in Hoofddorp te beroven. Bij de arrestatie van de verdachten is gebruikgemaakt van een speurhond en een helikopter.

(Beeld uit archief)

Buurtbewoners deden om 03.45 melding van een inbraak in een woning aan het Assumburg. Ze hoorden breekgeluiden en zagen mannen op het balkon staan. Ook zag een getuige dat de mannen even daarna wegliepen. De politie stelde in de omgeving een onderzoek in.

Achtertuin

Na een zoekactie werden met behulp van een politiehond en helikopter drie verdachten aangehouden. Een van hen werd aangehouden na het uitlopen van een geurspoor. Een andere verdachte kwam in het zicht van de helikopter en werd vervolgens liggend aangetroffen in een achtertuin.

Ontmanteling

Volgens de politie hadden de Bulgaren het waarschijnlijk gemunt op de inhoud van een wietkwekerij die in de betreffende woning was geïnstalleerd. De kwekerij wordt maandag ontmanteld. Om hoeveel planten het gaat en van wie de wietkwekerij is, is onduidelijk.

De Bulgaren van 32, 33 en 39 zitten vast op het politiebureau. De politie heeft ook drie auto’s inbeslaggenomen en weg laten slepen.