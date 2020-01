Drie doden bij steekpartij in Londen (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in het oosten van Londen zijn zondagavond drie mannen om het leven gekomen. Het incident gebeurde in de buitenwijk Seven Kings in Ilford. De doodgestoken mannen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar werden op straat gevonden nadat de hulpdiensten om 19.38 lokale tijd massaal uitrukten na een telefoontje.

Sikhisme

De politie is begonnen aan een drievoudig moordonderzoek. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Er zijn maandag twee verdachten aangehouden. De Londense recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Ook maandag vindt er forensisch onderzoek plaats.

Volgens de politie is de steekpartij het gevolg van een ruzie tussen aanhangers van het sikhisme: een onafhankelijk geloof dat geïnspireerd is op het hindoeïsme en de islam maar een eigen religieuze identiteit heeft.