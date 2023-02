Drie drugslabs in drie dagen tijd ontmanteld in Gelderland

Connect on Linked in

In een schuur achter een woning aan de Heerbaan in Millingen is donderdag een drugslab aangetroffen. Bij de inval zijn twee mannen van 41 en 57 uit Arnhem en Apeldoorn gearresteerd. Ook dinsdag en woensdag werden in Gelderland drugslabs ontmanteld en verschillende verdachten opgepakt. Dat gebeurde in Overasselt en Lunteren.

(Beeld uit archief)

Bij de inval op een oude boerderij aan de Heerbaan in Millingen werd donderdag in een voormalige koeienstal een werkend drugslab aangetroffen en al het materiaal dat nodig is voor de productie van synthetische drugs. Om welk soort drugs het gaat, is nog onduidelijk.

Het lab is ontmanteld door experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).

Eerdere invallen

Dinsdag en woensdag viel de politie ook al twee andere drugslabs binnen in de provincie Gelderland. Bij een inval in een boerderij in Overasselt werden de bewoners, een man (54) en vrouw (40) aangehouden. Bij een inval in Lunteren werden drie verdachten aangehouden: een bewoner en twee mannen van 62 en 36. Volgens de politie hebben de invallen niets met elkaar te maken.