Drie drugslabs ontdekt in Noord-Holland

De politie heeft woensdag in Noord-Holland drie drugslabs ontdekt. Op één van die locaties lag ook bijna 90 kilo MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen. Er zijn geen mensen aangehouden.

In een flat in Amstelveen was een laboratorium waar PMK, de grondstof voor MDMA, werd gemaakt. In een loods op een bedrijventerrein in Heiloo was een productieplaats van MDMA-olie en in Akersloot werden in een loods op een bedrijventerrein MDMA-kristallen geproduceerd. Daar zijn ook de bijna 90 kilo MDMA-kristallen ontdekt.

Deze locatie diende ook als opslag van honderden liters chemisch afval in allerlei vaten en verder van productiemiddelen die in andere labs gebruikt kunnen worden.

De invallen werden gedaan in een onderzoek van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie, dat alleen grote en internationale georganiseerde criminaliteit onderzoekt.

Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse geweest om de labs te ontmantelen en alles af te voeren.