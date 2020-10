Drie drugsvondsten van in totaal twee ton cocaïne in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft op donderdag en vrijdag verschillende partijen cocaïne gevonden. In totaal gaat het om 2.001 kilo coke. De Douane trof de drugs aan tijdens verschillende controles in de Rotterdamse haven.

1.050 kilo

Tijdens de eerste controle, op donderdag, trof de Douane 1.050 kilo cocaïne aan op een zeeschip uit Tanger in Marokko. De drugs zaten verstopt in een container geladen met auto-onderdelen. De container was afkomstig uit Brazilië. De auto-onderdelen waren bestemd voor een bedrijf in Frankrijk, dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

420 kilo

De tweede vondst werd vrijdag gedaan. In een container geladen met papier trof de Douane in totaal 420 kilo cocaïne aan. De container was afkomstig uit Chili en vrijdag binnengekomen in de Rotterdamse haven. Het papier was bedoeld voor een bedrijf in Zuid-Afrika, ook dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugs te maken.

531 kilo

De derde en laatste vondst was ook op vrijdag en betrof 531 kilo cocaïne. De drugs zaten wederom verstopt in een container, deze keer geladen met rozijnen. De gedroogde vruchten waren bedoeld voor een bedrijf in Zweden dat vermoedelijk niets met de smokkel te maken heeft.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.