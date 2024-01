Drie Eindhovenaren opgepakt in twee drugsonderzoeken

Connect on Linked in

In een onderzoek naar softdrugshandel heeft de politie woensdag twee woningen aan de Halvemaanstraat in Eindhoven doorzocht. Daarbij zijn volgens de politie ‘grote hoeveelheden softdrugs (o.a. hasjblokken en wiettoppen) en flinke contante geldbedragen’ in beslag genomen. Twee Eindhovenaren van 43 en 32 zijn aangehouden als verdachten.

(Beeld ter illustratie)

Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek en de auto van één van hen is afgepakt. Om hoeveel sofdrugs en cash geld het gaat, zegt de politie niet.

Encrochat

In een ander op zichzelf staand onderzoek kwam een 41-jarige man uit Eindhoven in beeld als verdachte. Hij wordt onder meer verdacht van handel in verschillende soorten harddrugs en vuurwapens. In onderzochte data uit ontsleutelde Encrochat-berichten uit 2020 werden diverse gesprekken tussen de 41-jarige verdachte en andere personen onderzocht. De gesprekken gingen over drugs en wapens.

De verdachte werd woensdag opgepakt in Eindhoven. Hij zit vast op het politiebureau voor verhoor en onderzoek. De politie doet nader onderzoek.