Drie explosies in de Rijnmond: huizen en auto doelwit (UPDATE)

In Rotterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing geweest in een straat waar deze week al eerder een ontploffing was. In Vlaardingen is in de afgelopen nacht een explosief afgegaan in een auto. Die explosie gebeurde aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Ook nabij geparkeerde auto’s en het raam van een woning raakten beschadigd. De politie zegt dat de knal plaatsvond om 02.12 en dat de klap tot in de wijde omtrek te horen was. Er zijn geen gewonden gevallen. Er was ook nog een ontploffing in Rotterdam-Noord.

Camerabeelden

Het Algemeen Dagblad meldt dat op camerabeelden te zien zou zijn hoe een verdachte een autoruit intikt en binnen in de auto een explosief afsteekt. De auto is vervolgens geëxplodeerd en de brokstukken werden tientallen meters weggeworpen. Mogelijk stak de dader een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk aan.

Het TEV (Team Explosieven Verkenning) van de politie en een team van forensische opsporing hebben onderzoek gedaan.

In een woning

Volgens de politie is er in de nacht van maandag op dinsdag in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West ook een explosie geweest. Buurtbewoners werden omstreeks 02.30 opgeschrikt. Agenten constateerden een gesneuvelde ruit. De ontploffing bleek zich te hebben voorgedaan binnen in een woning. Waarschijnlijk is het explosief naar binnen gegooid.

Een man die in de woning was raakte niet gewond. In de nacht van 2 op 3 april was er ook al een explosie bij een portiek aan de Allard Piersonstraat. De politie onderzoekt of er een verband is met dit incident.

Oude Noorden

In een portiek aan de Woelwijkstraat in het Oude Noorden in Rotterdam is er ook een ontploffing geweest. De politie zegt dat dit is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Een bewoonster trof dinsdagochtend een ravage aan bij het portiek en belde de politie.

Agenten waren in de nacht al rond 04.00 gealarmeerd door bewoners over een knal, maar die werd gemeld in de Zwart Jansstraat. Daar werd echter niks gevonden. Kennelijk ging die melding over de explosie in de Woelwijkstraat.

De politie heeft voor de ontploffingen in de afgelopen nacht geen verdachten aangehouden.