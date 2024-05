Drie explosies in Den Haag, jongen (16) gearresteerd

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Den Haag hebben donderdagnacht drie explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde bij een woning aan de Bothastraat en ruim een kilometer verderop, op de Beeklaan, bij een kebabzaak en een bedrijfspand. De politie heeft een 16-jarige jongen uit Den Haag als verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond.

Transvaalkwartier

Rond 00.30 ging een explosief af bij een woning in de Bothastraat in de wijk Transvaalkwartier. Daar trof de politie een vernielde portiekdeur aan. De politie startte direct een onderzoek, waarna kort daarna een 16-jarige jongen uit Den Haag in zijn woning werd aangehouden. De verdachte zit vast en wordt gehoord.

Beeklaan

Uren later, rond 04.30, ging bij een kebabzaak aan de Beeklaan een explosief af. Deze veroorzaakte forse schade. Er is een ruit ingeslagen en de zaak ligt bezaaid met puin. Ook bij een ander bedrijfspand in dezelfde straat ging vlak daarna een explosief af.

De politie doet momenteel uitgebreid onderzoek naar de explosies. Ook wordt er onderzocht of er een verband bestaat tussen deze ontploffingen.