Drie explosies in Rotterdam binnen ruim anderhalf uur

In Rotterdam hebben donderdagnacht binnen ruim anderhalf uur drie explosies plaatsgevonden. Het eerste explosief ging af bij een café aan het Kreekplein. Een kwartier later was er een explosie op de Forelstraat en om 03.00 was een flat aan De Blecourtstraat het doelwit. Niemand raakte gewond.

Feyenoord-cafés

Rond 01.25 uur ging er een explosief af bij Feyenoord-café The Hide Away aan het Kreekplein in Rotterdam-IJsselmonde. De deur werd eruit geblazen en ruiten sneuvelden. Een kwartier later was er een explosie in een portiekflat aan de Forelstraat in Hoogvliet (foto). Daar werden meerdere deuren opgeblazen en barsten meerdere ramen. Een gezin moest de woning verlaten. Zij zijn opgevangen door familieleden.

Om 03.00 uur ging er een explosief af aan De Blecourtstraat in Rotterdam-Schiebroek. Ook hier was veel glasschade en werd bij twee woningen de deur eruit geblazen. De gezinnen zijn opgevangen en naar een hotel gebracht.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Daarbij wordt ook de explosie van woensdagnacht bij Feyenoord-café ’t Haantje meegenomen aan de Bierens de Haanweg. Of er een verband is met de wedstrijd Feyenoord – Ajax van komende zondag maakt deel uit van het onderzoek.