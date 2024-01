Meerdere explosies met een zwaargewonde in de nacht (UPDATE)

Connect on Linked in

In Den Haag raakte een man zwaargewond door een explosie. Ook in Rotterdam en Spijkenisse vonden in de nacht van woensdag op donderdag drie ontploffingen plaats, die schade veroorzaakten. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Beeld: politie onderzoekt de explosie bij de woning aan de Lijnzaaddreef in Spijkenisse (foto JB Media)

Zwaargewond

Bij een explosie in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een man zwaargewond geraakt. Dit bericht RTV West. Agenten die afkwamen op de explosie troffen hem op straat aan, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 01.30 werden bewoners op de kruising van de Steijnlaan en de Engelenburgstraat in het Haagse Transvaalkwartier opgeschrikt door de explosie. Die vond plaats bij een auto.

Naast de ambulance, brandweer en de politie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Experts van de politie hebben de omgeving rondom de auto afgezet en doen onderzoek naar de toedracht van de explosie.

Ontploffingen

In Rotterdam en Spijkenisse vonden afgelopen nacht ook drie explosies plaats. De eerste ontploffing was rond 22.30 bij een woning aan de Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde. Daarbij raakte de voordeur beschadigd en ontstond er brand, die de brandweer kon blussen. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. In de woning waren drie mensen aanwezig.

Vijf minuten later volgde een kilometer verderop een explosie bij een woning aan de Amstenradehoek in de Beverwaard. Ook hier was er brandschade aan de voordeur.

Cobra

Rond 00.50 was het raak in Spijkenisse, aan de Lijnzaaddreef, bericht RTV Rijnmond. Hier zou gebruik gemaakt zijn van een cobra, en vloeistof als brandversneller.

Bij de explosies raakte niemand gewond. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. De politie doet onderzoek naar de explosies.