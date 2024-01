Drie forse explosies in Alkmaar op dezelfde dag | Ook ontploffing in Amsterdam

Connect on Linked in

In Alkmaar hebben maandagavond twee flinke explosies plaatsgevonden, nadat er al eerder een ontploffing had plaatsgevonden in het weekeinde. Op een van de locaties waren in oktober al ontploffingen. Ook in Amsterdam was er een explosie, op maandagavond.

Explosies

De eerste explosie was iets na vier uur ‘s nachts op de Ruusbroechof, in de nacht van zondag op maandag. Later op de maandag, om half acht en half negen ’s avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan en de Olieslagerstraat. Dit meldt RTV Noord-Holland.

De politie laat in een bericht weten dat er in oktober al eerder explosies plaatsvonden aan de Ruusbroechof. ‘Er was nu alleen materiële schade, zowel aan de brievenbussen als ook aan een geparkeerde auto. Er is waarschijnlijk niemand gewond geraakt. De brandweer heeft geassisteerd om het trapportaal te ontluchten.’

Opties

Dinsdagmiddag komt de Alkmaarse driehoek bijeen om de opties te verkennen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied zoals in IJmuiden is gebeurd. ‘Dat is in Alkmaar lastig omdat het om zo’n groot gebied gaat’, stelt de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten. ‘Maar we zullen op voorhand niks uitsluiten.’

Schouten is geschrokken, vertelt ze vanochtend op NH Radio: ‘Niet zozeer om de explosies zelf, maar wel hoe fors ze deze keer waren.’

Afgegaan

Bij een woning in Amsterdam is maandagavond eveneens een explosief afgegaan. Dat gebeurde bij een woning aan de Franz Zieglerstraat, op IJburg. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet op dit moment onderzoek. Dit meldt de stadszender AT5,

Omwonenden hoorden rond 20.30 uur ineens een harde knal. Hulpdiensten gingen vervolgens naar de woning toe. Ter plekke bleek dat er niemand gewond was geraakt. Wel was een raam van de woning beschadigd.

Na de explosie heeft een getuige iemand weg zien rennen in de richting van de Pampuslaan. De politie wil graag meer informatie over deze persoon en vraagt mensen die iets gezien hebben om dat te melden. Ook camerabeelden zijn welkom, zegt de politie.